Ciclismo

Sepp Kuss fa il rocker: scatta in salita e batte il cinque a tutti prima della vittoria

Era la tappa dai 4 GPM di prima categoria, avrebbe potuto decidere la Vuelta e invece Roglic e Valverde, con cambi regolari, non hanno fatto variare la classifica generale. Chi ha mescolato le carte della frazione numero 15, è stato Sepp Kuss (Jumbo Visma) che in salita è riuscito a staccare tutti andandosi a prendere la vittoria a Puerto de Acebo dopo 40 km di salita in mezzo a due ali di folla.

