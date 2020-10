Ciclismo

Bennett si stacca, Carapaz si pianta, vince Roglic: gli highlights

VUELTA - Doveva essere una tappa per velocisti, ma Sam Bennett si stacca già sulla salita a metà frazione. Alla fine è un finale per gli uomini di classifica con Roglic che infligge distacchi a tutti. 3'' non di più, ma si riprende la maglia roja.

00:04:46, 15 Visualizzazioni, 33 minuti fa