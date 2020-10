Ciclismo

Da Irun a Madrid: il percorso della Vuelta 2020 in 3D

VUELTA - Un Grande Giro tira l'altro e martedì 20 ottobre partirà la Vuelta 2020 dai Paesi Baschi. In questa edizione in formato ridotto con 18 tappe, ma comunque spettacolare visto il parterre di grandi campioni. Si arriva l'8 novembre a Plaza de Cibeles di Madrid per assegnare la nuova maglia roja.

