Cala il sipario anche sulla stagione femminile, con la tedesca Lisa Brennauer che sale sul gradino più alto del podio di Madrid insieme a Roglic . La ciclista (di casa) della Ceratizit si impone grazie al successo della cronometro, ma che bagarre visto i tanti secondi di abbuono in palio durante il percorso cittadino della capitale spagnola. Bravissima ancora una volta Elisa Longo Borghini a mettere in mostra la maglia tricolore appena conquistata e bravissima Elisa Balsamo che si è 'vendicata' della Wiebes dopo la volata persa a Escalona.

Classifica apertissima dopo la cronometro di Boadilla del Monte e, per decidere la generale, sono decisivi i secondi di abbuono. Ecco spiegato perché le donne di classifica vanno a sprintare ad ogni passaggio del traguardo volante (ogni due giri c'erano i secondi di abbuono a disposizione). Ad anticipare tutte ci prova poi Elisa Longo Borghini che va in fuga a 45,8 km dal traguardo.

Sono diversi i passaggi della campionessa italiana in testa, che fa il pieno di abbuoni per preservare almeno il podio dopo il 2° nella crono. A 13,2 km, però, la ciclista della Trek Segafredo viene ringhiottita dal gruppo che non fa partire più nessuno. Si decide quindi in volata con Lorena Wiebes che parte lunghissima, ma la vincitrice di Escalona si fa rimontare questa volta da Elisa Balsamo che coglie un successo di prestigio, dopo il 2° posto della prima frazione. A completare il podio di giornata Marta Bastianelli.