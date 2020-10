Ciclismo

Froome gregario, Chaves cambia bici, Martin batte Roglic: gli highlights

VUELTA - Primo, vero, arrivo in salita di questa Vuelta che ha vistro trionfare Daniel Martin nella volata ristretta con Roglic e Carapaz. Sembrano proprio loro tre i contentedenti per la maglia roja, mentre Froome si mette a fare l'andatura in salita come un gregario. Perde tempo Chaves che usa la bici di un compagno dopo una foratura.

