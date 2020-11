Il Giro del 2020 ha visto come protagonisti Geoghegan Hart e Hindley. Due gregari che sono diventati capitani: uno doveva guidare Geraint Thomas, l'altro Kelderman ma si sono ritrovati a sfidarsi nella cronometro di Milano partendo dallo stesso tempo. Fatto unico nella storia. Ebbene, il britannico è riuscito ad avere la meglio dell'australiano, rifilandogli 39'' nella crono Cernusco-Milano. Neanche un distacco così clamoroso, se pensiamo che il record assoluto è quello dei 'soli' 11'' rifilati da Magni ai danni di Cecchi al Giro 1948. Anche se quello fu un Giro molto particolare perché Magni, in realtà, fu l'avversario di Fausto Coppi che si ritirò con la sua Bianchi in polemica con la Giuria di corsa per non aver inflitto una pesante penalizzazione a Magni. Il corridore della Wilier Triestina, sulla salita del Pordoi, si fece spingere dal pubblico presente per rimontare su Coppi: venne penalizzato di 2 minuti in classifica (non poco), ma non fu sufficiente per Coppi e la sua squadra.