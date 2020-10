Ciclismo

Roglic vince questo round, Carapaz si difende: gli highlights

VUELTA - Arrivo in salita e sono i soliti a sfidarsi anche se, clamorosamente, non si vedono i Movistar nonostante avessero fatto corsa dura per tutta la tappa. Alla fine è duello Roglic-Carapaz, con lo sloveno che vince questo round.

