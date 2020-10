Ciclismo

Storie tese tra Geoghegan Hart e Guerreiro: i due si mandano a quel paese dopo la volata

Dopo la volata per il 2° posto sul Puerto del Acebo i corridori di Team Ineos e Katusha Alpecin si mandano letteralmente a quel paese. E dire che Guerreiro ha confessato che i due sono amici fuori dal ciclismo: "Siamo amici, ma in strada non esiste l'amicizia. Dobbiamo dare il nostro meglio".

00:01:44, 2 Visualizzazioni, 23 minuti fa