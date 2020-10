Ciclismo

Valverde fuggitivo, Carapaz tranquillo, vince Woods: gli highlights

VUELTA - Alejandro Valverde non vince da più di un anno e ha provato un'azione in fuga, venendo però beffato dal finisseur Michael Woods. Altra giornata in maglia roja per Richard Carapaz.

