Sono stati 684 i test effettuati tra i corridori rimasti in corsa (163) e i vari componenti degli staff tecnici. Ricordiamo che, secondo il protocollo della Vuelta, nella corsa spagnola una squadra può essere estromessa dalla competizione in caso di due corridori positivi al Covid. Si parla di corridori e non di gruppo squadra come si faceva al Tour de France.