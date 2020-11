Partenza fissata per le 13:47 con Mickaël Delage, la maglia nera di questa Vuelta, a dare il via alle danze. In questa edizione ci sono pochi cronoman e la lotta per la vittoria di questa prova contro il tempo sembra racchiusa tra due corridori: Primoz Roglic e Rémi Cavagna. Il francese partirà alle 14:36, lo sloveno sarà il penultimo. Nel mezzo anche Nélson Oliveira, che potrà giungere sul podio di giornata, e Froome, ormai ex specialista. Il britannico non dovrebbe spingere sull'acceleratore, anche perché è atteso ancora ad un grande lavoro in sostegno di Richard Carapaz.