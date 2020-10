Ciclismo

Vuelta 2020 - Bennett pensava di aver vinto: "Abbiamo fatto una bella rimonta"

VUELTA - Il corridore della Deceuninck Quick Step è giunto primo al traguardo, ma è stato declassato dalla Giuria per una irregolarità allo sprint. Queste le sue immediate parole dopo la tappa, pensando di aver ottenuto la 50a vittoria in carriera.

