Sono molto contento di come è andata l’intera Vuelta, siamo stati lì nella lotta e soprattutto abbiamo dato spettacolo. Oggi abbiamo ottenuto un ottimo podio. Tutti cercano i propri interessi, non ho commenti da fare. Conoscevo la salita, l’avevo fatta nel 2018 quando siamo venuti qui con Nairo Quintana e sapevo perfettamente com’era e soprattutto il vento che avrebbe fatto parte della gara. La verità è che è andata molto bene, sono molto felice per il grande sforzo e non abbiamo lasciato nulla di intentato finché abbiamo potuto. La stagione con la Ineos per me è stata semplicemente spettacolare