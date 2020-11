Vuelta avara di emozioni? Assolutamente no, visto gli arrivi in salita avuti nelle prime due settimane della corsa spagnola. È vero che i tempi nelle ultime due tappe asturiane sono stati alti confronto al passato , ma Carapaz è riuscito a prendere la maglia roja pur senza compagni di squadra al seguito e Roglic ha vinto finora ben tre tappe. Lo spettacolo c'è stato e ci sarà ancora fino a Madrid.

Il duello tra me e Roglic sta rendendo la Vuelta molto appassionante ed emozionante per gli spettatori. Domani ci sarà una cronometro molto complicata, ma credo di potermi difendere bene. Poi troveremo diverse altre salite dove potrò attaccare. Comunque non dobbiamo sottovalutare nemmeno Hugh Carthy che ha un grande potenziale e Daniel Martin che è molto vicino in classifica ed è un atleta con tanta esperienza nelle corse a tappe. [Carapaz a AS]