tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Vuelta di Spagna Tempo (quasi) da record di Roglic. Perché può essere contento 5 ORE FA

Corridore Tempo 1. Tim Wellens 4'37'05'' 2. Michael Woods st 3. Zdenek Stybar st 4. Dylan van Baarle st 5. Marc Soler +11'' 6. Thymen Arensman +13'' 7. Pierre-Luc Périchon +3'11'' 8. Daniel Martin +3'44'' 9. Gonzalo Serrano +3'44'' 10. Primoz Roglic +3'44'' 16. Richard Carapaz +3'44''

CHI VINCE LA VUELTA? Primoz Roglic Richard Carapaz Enric Mas Daniel Martin Marc Soler Hugh Carthy

7 in fuga, la Jumbo Visma si disinteressa

Ritmo folle nella prima ora di corsa, con tutte le squadre che provano a piazzare almeno un uomo nella fuga di giornata. Anche Education First e Ineos Grenadiers provano a far lo stesso, per mettere in difficoltà la Jumbo Visma di Primoz Roglic. Ecco, infatti, che anche lo sloveno manda in avanscoperta il suo compagno Hofstede, che viene però riassorbito dal gruppo. Alla fine viene via una fuga di 7 uomini: all'attacco vanno Stybar (Deceuninck Quick Step), Arensman (Sunweb), van Baarle (Ineos Grenadiers), Woods (Education First), Wellens (Lotto Soudal), Périchon (Cofidis), e Marc Soler (Movistar). I 7 accumulano ben presto 5 minuti di vantaggio sul gruppo, con la Jumbo che, a questo punto, lasciare fare mentre è l'Astana di Aranburu a fare il ritmo.

Woods dà una svegliata alla fuga

La Bora Hansgrohe di Ackermann rinforza l'andatura insieme all'Astana, poi si aggiunge anche la Total Direct Énergie di Terpstra, ma la fuga mantiene ancora più di 4 minuti di vantaggio dopo i primi due GPM di giornata. All'inizio dell'Alto de Abelaira, però, il gruppo ricuce un po' il distacco, con un'andatura molto sostenuta prodotta dalla Total Direct Énergie, andatura che mette in difficoltà uno dei favoriti di giornata, Ackermann. Ai -25,4 km, con il gruppo che rinviene, la fuga si rompe con lo scatto di Michael Woods che prova ad andarsene da solo sull'ultima salita. Il corridore dell'Education First viene ripreso dai compagni di fuga, ma è l'azione che sveglia la testa della corsa per aumentare il ritmo e arrivare fino al traguardo.

Vince Wellens, Carapaz marca Roglic

La tappa non si decide in salita, ma nel tratto in discesa provano ad allungare Stybar, Wellens e Marc Soler che lasciano indietro i loro compagni di fuga. Woods, Arensman e van Baarle rientrano però all'altezza dell'ultimo km, ma Wellens ne ha di più e vince il testa a testa con Woods, trovando la propria doppietta personale in questa Vuelta. Il gruppo arriva a 3'44'' con Carapaz che marca a uomo Roglic per non farsi sorprendere come capitò qualche giorno fa a Suances. Discorso classifica generale, quindi, che non cambia quando mancano quattro tappe alla conclusione di questa Vuelta.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 53h57'05'' 2. Richard Carapaz +39'' 3. Hugh Carthy +47'' 4. Daniel Martin +1'42'' 5. Enric Mas +3'23'' 6. Wout Poels +6'15'' 7. Felix Großschartner +7'14'' 8. Alejandro Valverde +8'39'' 9. Aleksandr Vlasov +8'48'' 10. David de la Cruz +9'23''

Rivivi la tappa 14 della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo La Vuelta | 14a tappa Lugo - Ourense, 204,7 km | Commento italiano | Versione integrale 02:26:46 Replica

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: tutte le tappe da Irún a Madrid 21 ORE FA