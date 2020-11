Ciclismo

Vuelta 2020 - Cattaneo beffato! Philipsen batte Ackermann: rivivi lo sprint

VUELTA - Niente da fare per i colori azzurri, con l'Italia che pregustava il successo di tappa con Mattia Cattaneo (sarebbe stata tanta roba, considerando che ci sono solo tre italiani in questa Vuelta). Alla fine è volata, con il successo di Philipsen su Ackermann. Chiude il podio di giornata Steimle che fa lo sprint per la Deceuninck Quick Step dopo che Sam Bennett si era staccato.

00:01:42, 235 Visualizzazioni, 19 minuti fa