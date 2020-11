Era andato in fuga nelle tappe di Aramón Formigal e dell'Angliru, ovvero nei due tapponi di montagna di questa Vuelta. Ma Mattia Cattaneo ci ha riprovato nuovamente, partendo all'attacco nella frazione più lunga di questa edizione (203,8 km). Il corridore della Deceuninck Quick Step era subito entrato nella fuga di giornata, sin dai primi km, per poi sferrare un attacco a 30,6 km dal traguardo con un'azione in solitaria.