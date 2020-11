Sapevo di non andare male nelle cronometro di un Grande Giro e oggi lo ho dimostrato, anche se non me lo aspettavo perché era la prima prova contro il tempo della stagione. Mi sono sentito sempre bene, amministrando la velocità e la potenza. Ho ottenuto questo risultato anche grazie alla fantastica bicicletta Specialized. Tutti dicono che le gambe fanno la differenza, ma non puoi ottenere ottimi risultati se non hai una grande bici come quella che ho avuto oggi. È stata la migliore cronometro della mia vita e spero di concludere la Vuelta nella top 20 in classifica generale