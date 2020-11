Ciclismo

Vuelta 2020 - Cort Nielsen: "Bello tornare a vincere. Ho avuto il Covid, è stata dura"

VUELTA - Non sa neanche lui come ha fatto. Cort Nielsen era partito per aiutare il suo capitano Hugh Carthy in vista di questa difficilissima tappa, ma si è trovato poi ad affrontare lo sprint che ha poi vinto. Una bella rivincita dopo un periodo molto duro.

00:01:51, 4 Visualizzazioni, 31 minuti fa