Una delle sorprese di questa Vuelta è stato sicuramente Daniel Martin. Alla fine non è riuscito a salire sul podio, ma il corridore della Israel può vantare un bilancio sicuramente positivo grazie ad un 4° posto nella generale e una vittoria tappa a La Laguna Negra, il primo arrivo in salita di questa edizione. Daniel Martin, per esempio, non vinceva una corsa dal Tour de France 2018 (12 luglio 2018) quando conquistò la 6a tappa sul Mûr de Bretagne. Ma, soprattutto, Daniel Martin non era mai arrivato così in alto in un Grande Giro; il suo miglior risultato era stato un 6° al Tour del 2017

Ho iniziato la giornata sentendomi bene, ma è stata una delle tappe più difficili che abbia mai fatto. Con il freddo, la pioggia e il ritmo selvaggio che c'è stato per tutto il giorno. Era una tappa di troppo per me. Ho svuotato il serbatoio e ho ridotto al minimo le nostre perdite. Nella testa avevamo previsto un attacco per provare a salire sul podio, ma Roglic, Carapaz e Hugh Carthy sono stati più forti di me. Complimenti a loro

Risultati pazzeschi

Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto in queste tre settimane. Lo scorso anno ho firmato con la Israel Start Up Nation, loro avevano la convinzione di poter raggiungere un risultato come questo e sono felice di pagare la loro fiducia. Mi hanno dato una squadra costruita intorno a me e i ragazzi hanno fatto tutto il possibile per me in queste tre settimane. È stato un viaggio infernale, la corsa più dura che abbia mai fatto. Ma ho ottenuto il mio miglior risultato in carriera in un Grande Giro e una vittoria di tappa, non avremmo potuto immaginare risultati del genere alla vigilia

Israel che l'anno prossimo avrà in squadra Chris Froome, Michael Woods, Vanmarcke, Bevin e Impey

Il prossimo sarà un anno incredibilmente eccitante per la nostra squadra. Avremo delle ambizioni ancora maggiori. Ma io voglio ringraziare tutti i miei compagni e tutti i ragazzi dello staff per ave reso questa 3 settimane così speciale. Mi fa venire fame per fare di più nella prossima stagione

