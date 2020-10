Che momento per Daniel Martin! Aveva dimostrato grande gamba nelle prime due tappe, ma oggi l'irlandese alza la posta: è suo il primo vero arrivo in salita della Vuelta 2020, conquistato dopo aver domato l'esigente finale verso Laguna Negra. Un arrivo adatto alle sue caratteristiche e si è visto. Alle sue spalle un sempre presente Primoz Roglic, che però perde quattro secondi dal corridore della Israel in classifica generale, pur restando leader. Terzo all'arrivo e in assoluto Richard Carapaz. Ad oggi, sono loro tre i più forti quando la strada guarda all'insù. Gli altri arrivano alla spicciolata. Da segnalare i redivivi Poels e Vlasov, da registrare un'altra giornata difficile per Tom Dumoulin, ora davvero fuori classifica.

Dalla Navarra alla Castiglia e Leon: la Vuelta 2020 si dirige verso sud ovest e continua a promettere spettacolo. Sì, perché dopo due tappe pirotecniche è in programma il primo vero arrivo in salita della corsa. Terreno buono per attaccare la leadership di Roglic, ma occasione anche per lo stesso sloveno di consolidare la sua leadership nella generale. Si parte da Lodosa senza Matej Mohoric, caduto ieri, e Thibaut Pinot: il francese è ancora alle prese con il mal di schiena dopo la caduta al Tour de France e la sua stagione finisce qui. A differenza dell’ultima frazione, la fuga decolla subito: protagonisti Mark Donovan (Sunweb), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Niki Terpstra (Total Direct Energie), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) and Willie Smit (Burgos-BH).

Vuelta di Spagna Vlasov: "Avvio difficile, ma ora sto già meglio" 5 ORE FA

La Vuelta | Stage 3 Credit Foto Getty Images

Mentre al Giro d’Italia si vive il mito dello Stelvio, alla Vuelta si sale verso l’interminabile ma comodo Puerto de Oncala. Van der Sande scollina per primo, poi inizia un lungo tratto vallonato che vista l’aria che tira indurrebbe ai ventagli. Né la Movistar – che ci aveva provato ieri – né altri sono di questo pensiero. Ma il plotone vola comunque e a 56 km dal traguardo riprende la fuga. Troppo spazio tra qui e l’epilogo, così è la volta della fuga numero due: Valentin Ferron e Paul Ourselin (Total Direct Energie), Hector Saez (Caja Rural-Seguros RGA) e Angel Madrazo (Burgos-BH). Nessuno che possa impensierire le squadre dei pretendenti alla tappa. Sulle prime rampe verso Laguna Negra, tosta salita finale, non resta più nessuno in avanscoperta.

La Ineos ha intenzioni serie e fa il forcing. Con chi? Chris Froome! Magari da gregario, magari per un paio di chilometri, ma rivederlo lì davanti è comunque una buona notizia. Il gruppo si sgretola e perde anche Esteban Chaves, sfortunatissimo a forare nel momento meno opportuno. Il colombiano riceve la bicicletta da un compagno, ma non può essere della sua taglia e paga dazio. Non rientrerà più, chiudendo a più di un minuto dal vincitore. Davanti ci provano Elissonde, poi Champoussin. Ma entrambi vengono rimbalzati dalle esigenti rampe finali. Si decide tutto agli ultimi 500 metri. Parte due volte Kuss, poi tocca a Vlasov. Ma il primo a lanciare la vera volata è proprio Daniel Martin, che su queste rampe va a nozze. Nessuno lo affianca più: dopo 833 giorni, l'irlandese torna al successo, il suo secondo alla Vuelta a distanza di nove anni dal primo. No, meglio di così non poteva cominciare.

A breve il report completo...

Fuoriprogramma alla Vuelta: i pony tagliano la strada ai corridori

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: ritiri, non partenti e squalificati 6 ORE FA