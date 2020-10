Roglic non si ferma . Dopo la vittoria alla Liegi , il corridore sloveno sarà al via anche della Vuelta che comincerà martedì 20 ottobre dai Paesi Baschi . Non ci sarà però la rivincita su Pogacar che proprio nelle ultime ore ha annunciato la sua conclusione anticipata della stagione .

Roglic quindi cercherà il bis dopo il successo sul 2019. Ad accompagnarlo ci sarà Tom Dumoulin come capitato al Tour de France, ma non è detto che lo sloveno sia il capitano unico. L'olandese potrebbe avere l'occasione per tornare a competere in un Grande Giro (2° al Tour nel 2018).