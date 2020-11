Tappe troppo lunghe nei Grandi Giri? All'ultimo Giro d'Italia c'è stato addirittura uno sciopero per ridurre i 253 km della Morbegno-Asti. È un tema, comunque, molto dibattuto in primis dai corridori che, nell'ambito delle tre settimane, vorrebbero avere delle frazioni meno lunghe nella settimana finale. In molti sono di questo parere, non ultimo un professionista navigato come Davide Cimolai che ha proprio spiegato il perché dello 'sciopero' dei corridori all'ultimo Giro d'Italia.

Dello stesso avviso Enric Mas che non aveva speso parole al miele per la lunghezza della frazione Mos-Puebla de Sanabria, la tappa più lunga di questa Vuelta con i suoi 230,8 km.

Più che una giornata dura, è stata una giornata lunga. Per la lunghezza della frazione e poi per il vento, è diventata molto impegnativa. Io sono dell’idea che così tanti km in tappe di Grandi Giri non siano necessari. L’organizzazione però ha deciso di metterli e abbiamo dovuto passare questa giornata per guardare alle prossime. Con il vento contrario e la pioggia nel finale non si poteva provare. Come abbiamo visto, il vento ha complicato qualsiasi attacco e ci ha fatto concludere la tappa con uno sprint. Forse, con il vento laterale sarebbe stato possibile attaccare, ma non lo sapremo mai. Nella prossima tappa c’è buon terreno per provarci, ma sabato ancora di più. Vedremo cosa si potrà fare. [Enric Mas a fine tappa]

In sostanza, inutile fare tappe così lunghe se poi si deve fare una volata di gruppo anziché provarci con un attacco per gli uomini di classifica. Dichiarazioni che hanno fatto discutere, visto che a pronunciarle non è stato un corridore qualunque. Enric Mas, leader della classifica dei giovani, spagnolo e corridore di un team spagnolo come la Movistar. È parso molto strano e infatti il giorno dopo l'ex Quick Step si è scusato per le sue parole.

Prima di tutto mi vorrei scusare per le parole di ieri. Avevo detto che tappe come quella di ieri non sono necessarie in un GT, ma mi sbagliavo. Ci ho pensato tutta la notte e vorrei scusarmi, perché tutti qui alla Vuelta stanno facendo grandi sforzi per portare avanti la corsa ed è uno schifo che un corridore si lamenti come ho fatto io

Domani avremo un’ultima occasione su una tappa molto difficile, speriamo con il bel tempo. Godiamocela e proviamo a lasciare il segno. Fare quinto, sesto o decimo nella generale non cambierà la mia carriera, ma guadagnare delle posizioni potrebbe fare la differenza. È vero che non c’è molto spazio per fare distacchi ma, con le circostanze giuste, potremo fare male ai nostri rivali

Ok le scuse, ma il dibattito resta aperto. Giusto fare delle tappe così lunghe in dei Grandi Giri? Cimolai potrebbe aver ragione...

