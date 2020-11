Ciclismo

Vuelta 2020 - Formolo, che botta! Caduta in discesa, ma si rialza

VUELTA - Brutta botta per Davide Formolo che era riuscito con un grande numero ad entrare in fuga. Poi era stato richiamato per dare una mano a David de la Cruz che si era sganciato dal gruppo, ma è caduto in discesa vanificando tutto.

