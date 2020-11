In serata sono arrivate le scuse. La tappa di Farrapona è stata molto movimenta, ma più per le gesta atletiche dei corridori in lotta per la maglia roja, per la protesta di alcuni che non volevano far partire il primo tappone asturiano del week end. Tra i più attivi Chris Froome, della Ineos Grenadiers, che ha minacciato uno sciopero per contrasti con la Giuria dei commissari dell'UCI.