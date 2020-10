A più di due anni di distanza, Froome ha ripreso parte in un Grande Giro, ripartendo dalla Vuelta dove raccolse il primo successo in carriera. Il corridore britannico, però, è già fuori classifica visto le diverse montagne che hanno già messo a dura prova gli uomini di classifica. Il britannico è finito a 11'22'' da Roglic. Poco male per Froome, non aveva la condizione per vincerla la Vuelta. Anzi, le sensazioni sono buone dice il corridore della Ineos Grenadiers.

È stata una giornata fantastica per noi con Carapaz che è arrivato 2°. È il nostro leader qui e lo aiuteremo il più possibile durante la gara per cercare la vittoria nella generale. Per me, personalmente, sono stato un po’ sorpreso nell’affrontare la penultima salita. Sono partito abbastanza indietro e sono rimasto bloccato

Ma io sono davvero felice di essere qui e felice di correre di nuovo un Grand Tour dopo due anni. Prenderò la gara giorno per giorno e cercherò di fare il più possibile durante la tappa. Le sensazioni erano buone. Penso che mi manchi ancora un po’ di quella fascia alta per non aver corso molto. Oggi è stato sicuramente un miglioramento e spero di continuare a costruire per tutta la gara

Sarà. Ma cosa può combinare ora Froome? Avrà la forza e la voglia di mettersi a disposizione del vero capitano Carapaz?

