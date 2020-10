Ciclismo

Vuelta 2020 - Il momento in cui Roglic ha tremato: lui fora e il gruppo va, il pit stop è lentissimo

VUELTA - Poteva essere un momento decisivo per la Vuelta, ma per sua fortuna è riuscito a rientrare in gruppo grazie all'aiuto di Mertens. Roglic ha rischiato e tanto con una foratura a 12,8 km dal traguardo, con le squadre pronte a cominciare le operazioni per lanciare la volata.

00:00:43, 45 Visualizzazioni, 31 minuti fa