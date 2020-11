1) La Vuelta non è finita

C'era il serio rischio che la Vuelta finisse con la cronometro di Mirador de Ézaro, con Roglic che avrebbe potuto dare anche più di 1'30'' a Carapaz. Sarebbe stata una mazzata per il corridore ecuadoriano, visto che da qui a Madrid non è che ci siano tante salite. Invece, i 49'' racimolati dallo sloveno non mettono un'ipoteca sulla maglia roja, anzi questo risultato potrebbe rinvigorire nell'animo lo stesso Carapaz. Detto questo, il vantaggio è tutto nelle mani di Roglic che ha dei numeri pazzeschi. 4 vittorie in questa edizione della Vuelta, fanno 11 nei Grandi Giri. Dal 2016 ad oggi, nessuno ha vinto quanto lui.

2) Non sarà un duello, è sfida a tre: c'è anche Carthy

Non c'è solo la sfida Roglic contro Carapaz perché, proprio questa crono l'ha evidenziato, anche Hugh Carthy è della partita. E dire che a metà settimana scorsa il britannico aveva perso 17'' tra l'arrivo di Sunaces e quello della Farrapona. Sull'Angliru, con una vittoria storica, è riuscito a rilanciarsi, anche in chiave classifica generale, e il tempo della crono lo conferma. Insomma, Roglic non dovrà solo concentrarsi sulle imboscate della Ineos Grenadiers, ma anche sui movimenti dell'Education First che può contare su corridori di affidamento come Woods e van Garderen in supporto al proprio capitano.

Roglic fa poker! Vince la crono e si prende la roja

3) Froome ha fatto bene a "passeggiare"

Guardando le quote dei bookmaker, Froome veniva dato nella top 5 dei favoriti di giornata. Lui è stato uno specialista delle crono (lo sarà ancora?), ma era sicuro che non avrebbe fatto tempi memorabili sul Mirador de Ézaro, salita che peraltro il britannico conosce molto bene e non ne conserva un gran ricordo. Beh Froome doveva fare una cosa sola in questa cronometro, salvare la gamba perché nelle prossime giornate Carapaz avrà bisogno di lui. Con la Ineos già traballante, servirà il miglior Froome sulle prossime salite per ribaltare la situazione in classifica generale.

L'arrivo di Carapaz: paga ma la Vuelta è incertissima

4) Enric Mas deve ancora imparare delle lezioni

Chi esce profondamente sconfitto da questa cronometro è Enric Mas. Lo spagnolo voleva riaprire la corsa per il podio, ma - al contrario - l'ha chiusa lui stesso, con un tempo non proprio eccezionale. E dire che il tempo di scalata del corridore della Movistar è stato ottimo, ma la prima parte della crono è totalmente da dimenticare. Lui che non è così scarso nelle prove contro il tempo. Beh, come ammesso lui stesso, è una lezione da imparare se vuole essere performante nei Grandi Giri nel futuro.

Pit stop irregolare di Mas? È fuori dai box, ma non viene penalizzato

5) Cattaneo fa ben sperare per il futuro

Chi ha fatto un tempo incredibile è Mattia Cattaneo che ha chiuso la cronometro al 6° posto, facendo addirittura meglio del favorito di giornata Rémi Cavagna. Certo, le condizioni del vento sono state determinanti nel computo finale, ma quanto fatto dall'italiano della Deceuninck Quick Step è sicuramente qualcosa di importante. Non è un prospetto visto che ha 30 anni, ma sicuramente questa tenacia mostrata alla Vuelta sarà di buon auspicio per i prossimi Grandi Giri. È uno scalatore, a cronometro non va piano e potrebbe presto rilanciare la sua carriera. L'aria che si respira in casa Deceuninck è molto buona.

Bravo Cattaneo! Carapaz si difende, ma vince Roglic: gli highlights

