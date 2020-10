È successo anche per la Vuelta! Dopo il no della Francia al passaggio del Giro d'Italia all'interno dei propri confini nazionali (sabato 24 ci sarebbe stata la tappa regina con Izoard e Montgenèvre), non è arrivata l'autorizzazione anche per la Vuelta. Domenica 25 ottobre ci sarebbe dovuto essere il passaggio sul mitico Tourmalet, ma i Prefetti dei Pirenei Atlantici e degli Alti Pirenei hanno negato il passaggio a seguito delle nuove restrizioni legate all'emergenza covid. Il limite massimo consentito per gli “assembramenti” è di 6 persone e, così come al Giro, sarebbe stato impossibile controllare le persone che sarebbero scese in strada per ammirare l'arrivo dei corridori.