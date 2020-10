Ciclismo

Vuelta 2020 - La stoccata di Roglic e Carapaz s'inchina: rivivi l'arrivo

VUELTA - Sull'Alto de Moncalvillo non c'è storia con Roglic che fa fuori tutti i contendenti per la maglia roja, con un timing perfetto per far partire l'attacco. Si salva solo Carapaz che tiene la maglia roja, ma lo sloveno ce l'ha nel mirino e può recuperarla già nella tappa di sabato.

