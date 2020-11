Grande sorpresa oggi nel verificare il solito referto di multe e penalità di fine tappa. Tra i multati di giornata ci sono finiti anche Chris Froome , Richard Carapaz e Andrey Amador . Il perché? Il trio della Ineos Grenadiers, che ci aspettiamo scattante nella tappa di sabato dell'Alto de la Covatilla per ribaltare la Vuelta, non si sono presentati al foglio firma prima della partenza della tappa n° 15.

Un fatto rischiosissimo perché, senza la firma a certificare la proprio presenza, la Direzione di corsa avrebbe potuto ufficializzare l'uscita di scena dei tre corridori del team britannico. Non c'è stata alcuna protesta, questa volta, ricordando l'episodio dello sciopero ideato da Chris Froome alla partenza della tappa 11 per i distacchi 'fantasiosi' decisi dall'UCI. Parliamo della tappa di Sunaces dove Roglic guadagnò 3'' su Carapaz. Non c'è stato un comunicato ufficiale da parte della Ineos e quindi, vien da pensare, che i tre siano arrivati semplicemente in ritardo, dovendosi mettere in fretta e furia sulla bici per lo start della tappa partita da Mos (la più lunga di questa Vuelta).