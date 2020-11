Dopo il successo di Lorena Wiebes nella prima volata della Vuelta femminile , è scattata la cronometro di 9,3 km di Boadilla del Monte, decisiva per la classifica generale. Occhi puntati sulle olandesi van Vleuten e van Dijk, con Elisa Longo Borghini pronta stupire, con in mostra la sua maglia tricolore di campionessa italiana a crono.

C'è stata però una sorpresa, con il successo della tedesca Lisa Brennauer della squadra di casa della Ceratizit-WNT. La 32enne, che in stagione aveva vinto solo i campionati nazionali tedeschi in linea, ha stampato un 12'40'' a 44 km/h di media. Beffata Elisa Longo Borghini, campionessa italiana, che si è piazzata 2a a un solo secondo di ritardo (così come è successo a Barta con Roglic nella crono maschile). Più indietro invece le olandesi, con van Dijk a +4'' e van Vleuten a +8''.