Ciclismo

Vuelta 2020 - Morkov: "Ci siamo fatti sfuggire la vittoria. Ci siamo disuniti all'ultima curva"

VUELTA - Fa il mea culpa Michael Morkov, l'ultimo uomo di Sam Bennett per la mancata vittoria di quest'oggi a Madrid. Tutta colpa dell'ultima curva che ha fatto sì che la Deceuninck Quick Step non fosse nella posizioni giusta per far partire la volata.

