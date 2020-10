Ciclismo

Vuelta 2020 - Occhio allo sponsor: Osorio lo perde e l'ammiraglia glielo riporta

VUELTA - Andato in fuga, Osorio della Burgos-BH aveva perso uno degli adesivi dello sponsor. L'ammiraglia è subito venuto in suo soccorso per portargli un braccialetto che richiama al logo dell'azienda sponsorizzatrice. Bisogna sfruttare al 100% il fatto di essere entrato nella fuga.

