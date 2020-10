E sono tre. Dopo Arrate e l'Alto de Moncalvillo, Roglic fa tris e ottiene la vittoria anche a Suances . Un successo che permette allo sloveno di recuperare tutto il terreno perduto nella ostica frazione dell' Aramón Formigal , quando venne attaccato da Movistar e Ineos Grenadiers - al termine della penultima salita - dopo non essere riuscito a mettersi la mantellina . Non solo, con i 20'' di abbuono accumulati in questi giorni, Roglic è riuscito addirittura a sfilare la maglia roja a Carapaz .

Il primo passo è stato proprio il distacco creato oggi, con la Giuria di corsa che ha dovuto pensarci su per capire se ci fosse il buco tra i primi 8 classificati e il gruppo di Carapaz. Roglic aveva dato 3'' all'ecuadoriano, ma in un primo momento sembrava che il tempo fosse lo stesso considerando che Carapaz era arrivato col plotone . Poi la Giuria dei commissari ha deciso, invece, di applicare l'esempio 2 del regolamento UCI riguardo il conteggio del tempo nelle volate .

40h25'15''. Questo il tempo in classifica generale di Primoz Roglic e Richard Carapaz dopo i primi 1679 km di questa Vuelta. Dopo la vittoria di Suances, e i relativi 10'' di abbuono, Roglic si è issato in testa alla classifica con lo stesso tempo dell'ecuadoriano. Ma perché lo sloveno indosserà la maglia roja nella tappa della Farrapona? Non c'è, appunto, una differenza di tempo, ma ad essere conteggiati sono i piazzamenti dei due corridori nelle 10 tappe precedenti. Nella somma di piazzamenti, colui che ha il totale inferiore è in vantaggio. Così come veniva fatto nella classifica della combinata proprio alla Vuelta fino alla scorsa stagione.