Inizia il week end con il primo dei due tapponi asturiani. Si comincia con l'arrivo a Farrapona che metterà a dura prova i corridori, considerando che la frazione vedrà un dislivello di 5000 metri complessivi. Non mancheranno i tentativi di fuga, ma ci sarà il primo round da parte dei corridori di classifica.

Vuelta 2020: ritiri, non partenti e squalificati

Si torna a salire con una delle tappe più dure di questa edizione, con ben 5 GPM lungo il percorso. Si parte con l'Alto de la Campa (3a categoria), poi avremo l'Alto de la Colladona (1a categoria, 7 km al 6,5%), l'Alto de la Cobertoria (1a categoria, 9,8 km al 9%), il Puerto de San Lorenzo (1a categoria, 10 km all'8,6%) e, infine, l'arrivo alla Farrapona (1a categoria, 16,5 km al 6,2% con picco al 12%) a quota 1708 metri. Non sarà la tappa che deciderà la Vuelta, ma metterà le cose in chiaro tra gli uomini di classifica.

Vuelta 2020, tappa 11: Villaviciosa-Alto de la Farrapona, percorso in 3D

Le quote dei bookmaker vedono ancora favorito Primoz Roglic, soprattutto dopo i suoi exploit a Suances e all'Alto de Moncalvillo. Siamo convinti che la Ineos Grenadiers, però, farà di tutto per mettere in difficoltà lo sloveno. Carapaz ha perso la maglia roja, pur avendo lo stesso tempo del corridore della Jumbo Visma, e proverà a staccare Roglic alla Farrapona alla vigilia del tappone dell'Angliru. Occhio che tra i due litiganti goda poi il terzo uomo, con Guillaume Martin che cercherà la doppietta tappa+maglia a pois.