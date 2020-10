Secondo giorno in maglia roja per Richard Carapaz. Qualcuno lo attaccherà? Sicuramente sì, visto che le tappe alla Vuelta sono contate e ogni giorno potrà essere quello decisivo. Tra Daniel Martin, Hugh Carty, Enric Mas e Primoz Roglic, Carapaz avrà il suo bel da fare per rimanere leader della corsa .

Prima dell'Angliru, la Vuelta passa dall'Alto de Moncalvillo che metterà a dura prova i corridori. Lo sanno bene gli uomini di classifica visto che tutti sono rimasti a guardare nella tappa della vigilia, preferendo farsi portare su da Amador che attaccare Carapaz. Ed è lo stesso Carapaz uno dei favoriti di giornata, anche perché l'ecuadoriano dovrà guadagnare il più possibile nei confronti di Roglic prima della crono di martedì prossimo. Anche Roglic, però, non vuole stare a guardare e potrebbe provare un attacco nel finale per recuperare i 30'' che lo dividono dal corridore della Ineos Greandiers. Chissà che non voglia provarci anche Hugh Carthy che sembra avere la gamba giusta: il briannico si ritrova un'occasione unica, quella di competere ad alto livello in un Grande Giro.