Altra potenziale tappa per velocisti, con la carovana roja che arriva a Suances. Ci sarà comunque un GPM lungo il percorso, con l'Alto de San Cipriano di 3a categoria. Saranno diversi, comunque, i sali e scendi fino al traguardo. Ultimi 1500 metri in leggera pendenza, con la strada che sale al 6%.

Porrebbe essere un'altra occasione per i velocisti, anche se quell'arrivo al 6% fa sì che il lotto dei papabili vincitori si assottigli e di molto. Sam Bennett resta comunque il favorito, avendo anche dimostrato in carriera di saper tenere a certe pendenze. In casa Quick Step potrebbe anche provarci Cavagna in un'azione da finisseur, ma occhio anche a corridori come Aranburu che ha uno spunto veloce ed particolarmente adatto a questo tipo di arrivi.