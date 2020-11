I bookmaker disegnano ovviamente un duello tra Roglic e Carapaz per la vittoria di tappa, ma proviamo a vedere se ci sarà qualcuno lesto ad approfittare della sfida tra i due corridori in lotta per la maglia roja. Per vincere sull'Angliru "basta” partire ai piedi della salita, per anticipare tutti, ma chi avrà le gambe per farlo? Proprio nell'ultima tappa abbiamo visto uno scatto di Vlasov, con il corridore dell'Astana che ha voluto testare le sue gambe per capire se ha la forza di lasciare dietro di sé i migliori. Un fiorino vogliamo puntarlo. E Daniel Martin e Hugh Carthy? C'è una lotta anche tra loro due, per assicurarsi un posto sul podio. Il britannico dell'Education First, però, non è parso proprio brillante nelle ultime due giornate, perdendo un totale di 17'' in due frazioni dove si è fatta poca differenza.