Altra tappa accidentata dove Roglic dovrà stare attento alle possibile imboscate che potrebbero organizzarli gli uomini della Ineos Grenadiers. Per il resto, è un'altra frazione adatta ai fuggitivi, con Aranburu pronto a regolare il gruppo in caso di arrivo in volata.

Il percorso della 15a tappa

Non è una tappa di montagna, ma sul percorso per Puebla de Sanabria ci saranno ben 5 GPM. Si parte con l'Alto de San Amaro e l'Alto de Carcedo, poi avremo l'Alto do Furriolo, l'Alto de Fumaces e l'Alto de Padormelo. Sono tutti GPM di 3a categoria, che non dovrebbero cambiare la classifica generale, ma è fatica in più nelle gambe in vista delle ultime tappe.

Il menù di giornata

-Alto de San Amaro (3a categoria): 6 km al 6.2%

-Alto de Carcedo (3a categoria): 6,5 km al 3,6%

-Alto do Furriolo (3a categoria): 5,1 km al 7%

-Alto de Fumaces (3a categoria): 10,8 km al 4,5%

-Alto de Padormelo (3a categoria): 6,4 km al 3,5%

Programmazione televisiva

Dopo il Tour de France e il Giro d'Italia continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca alla Vuelta che sarà trasmessa senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 14:40 con orario d'arrivo previsto tra le 16:55 e le 17:38.

I favoriti della 15a tappa

Dopo quanto visto nella tappa di Ourense, l'Astana vorrà riprovarci, ma questa volta con un inseguimento più sensato rispetto alla puntata precedente. Sarà difficile andare in fuga e ci aspettiamo che la squadra kazaka possa tenere controllata la corsa sin dai primi km. Tutto per Alex Aranburu che in questo finale di tappa è praticamente perfetto (lo spagnolo cerca ancora il suo primo successo con l'Astana). All'opposto, ci aspettiamo una UAE Emirates d'attacco, perché sia Alberto Rui Costa che Davide Formolo potrebbero combinare un'azione da lontano.

Non mancheranno anche gli uomini della Deceuninck Quick Step. Dovesse avere la gamba, Cavagna potrebbe provare un colpo da finisseur negli ultimi km, ma c'è anche il nostro Bagioli nel caso si arrivi con una volata di gruppo.

