L'Italia cerca ancora il suo primo successo in questa Vuelta. Dopo l'azione di Mattia Cattaneo , la Deceuninck Quick Step ci potrebbe provare con Andrea Bagioli. Il corridore sondriese potrà provarci con una fuga, per essere il più veloce” nel drappello che si giocherà la tappa. Le due salite sono un po' distanti dal traguardo: Carapaz e Roglic ci proveranno comunque o aspettano l'ultima tappa di montagna?

Ci avviciniamo alla fine della Vuelta e restano poche chance per ribaltare la classifica. Questa tappa, paradossalmente, può dire poco. Ci sarà il Puerto El Portillo (2a categoria) e il Puerto El Robledo (1a categoria, 11,7 km al 3,8%), ma lo scollinamento sarà a 35,3 km dal traguardo. Qui non si va da nessuna parte.

Altra frazione aperta a diversi scenari. Ci sono due GPM, uno di 1a e uno di 2a categoria, ma lo scollinamento dell'ultima vetta sarà a 35,3 km dal traguardo. Volendo, si potrebbe provare un'azione allo sprint intermedio, posto sulla rampetta di Serradilla del Llano, ma servirà un colpo di mano che solo pochi corridori sanno far partire. Uno di questi potrebbe essere Alejandro Valverde che in questa Vuelta ha già provato una fuga . Dentro la lista dei papabili anche Fraile, Magnus Cort Nielsen, Aranburu e il nostro Andrea Bagioli, anche lui a caccia di un guizzo in questa Vuelta. Potrebbe provarci da lontano con la fuga di giornata, o aspettare proprio lo sprint intermedio dovesse venire via un drappello con alcuni corridori.

Non è detto, però, che la tappa non possa vedere qualche attacco degli uomini di classifica. Sarà, però, un attacco da lontano, considerando che dopo il traguardo volante ci sarà una lunga discesa fino alla volata finale (in leggera salita). Che Roglic voglia chiudere il discorso già oggi per non correre rischi sabato? Può essere. Che Carapaz voglia provarci per mettere già alla corda Roglic? Può essere. Tutto dipenderà dal ritmo che sosterranno le due squadre e quelle che vogliono vincere la tappa con arrivo a Ciudad Rodrigo.