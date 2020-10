Finalmente la volata. Sempre che gli specialisti delle fughe lo permettano, ma visto le poche chance a disposizione e un profilo senza GPM siamo sicuri che vedremo uno sprint di gruppo. Purtroppo non c'è più Moschetti che è finito fuori tempo massimo nella tappa con arrivo a Villanueva de Valdegovia, ma le speranze dell'Italia sono tutte rivolte su Mareczko.

Dopo le fatiche sul Moncalvillo, giornata di tregua per gli uomini di classifica. Sarà la seconda frazione adatta ai velocisti? Potrebbe darsi, ma attenzione al percorso frastagliato che potrebbe lanciare qualche fuga.

Vuelta 2020, tappa 9: Castrillo del Val-Aguilar de Campoo, percorso in 3D

Il percorso vede diversi sali e scendi, ma difficilmente le squadre dei velocisti lasceranno andare la fuga. Sarebbe solamente la seconda volta di gruppo di questa Vuelta che vede, comunque, tra i maggiori favoriti Sam Bennett, già vincitore ad Ejea de los Caballeros. Anzi, guardando i siti di riferimento, non è neanche quotato: 1,75 per il vincitore. I suoi avversari sono Pascal Ackermann della Bora Hansgrohe, che nell'ultima tappa di montagna ha mostrato comunque una buona condizione, e Philipsen, il velocista dell'UAE Emirates. Ovviamente speriamo in un guizzo del nostro Mareczko che nella prima volata aveva chiuso con un ottimo 3° posto.