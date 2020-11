Ciclismo

Vuelta 2020 -Philipsen: "Non mi aspettavo questa vittoria. Ora mi godo il momento"

VUELTA - Grande esultanza di Jasper Philipsen dopo il successo di tappa a Puebla de Sanabria, prima vittoria in assoluto per il belga nei Grandi Giri. Una vittoria inaspettata vista la fuga davanti, ma la sua squadra ha fatto di tutto per ricucire lo strappo.

