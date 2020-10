Nuovo colpo di scena alla Vuelta. La tappa con arrivo alla Farrapona, la prima dei tapponi asturiani di questo week end, ha visto un ritardo alla partenza a causa della protesta di alcuni corridori e di alcune squadre.

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: ritiri, non partenti e squalificati 19 ORE FA

Su tutte la Ineos Grenadiers di Richard Carapaz e l'Education First di Hugh Carthy. Il perché? Per l'ordine d'arrivo 'deciso' della tappa di Suances che ha visto la vittoria di Roglic con distacchi. Secondo i Commissari, lo sloveno aveva dato un distacco di 3'' all'ecuadoriano, ex maglia roja, e 10'' al britannico, vedendo un buco tra i primi 8 classificati e il resto del plotone, applicando quindi le regole della volata secondo il protocollo UCI.

Questo non ha per nulla fatto felici le due squadre che sfidano Roglic per la vittoria della Vuelta, vittoria che si potrà contare sul filo dei secondi. Secondo queste squadre, infatti, non si poteva applicare il protocollo UCI - all'esempio 2 - visto che quella di Suances non è stata una volata di gruppo, ma un arrivo quasi da considerarsi di montagna. In un primo momento si era ventilato che Roglic potesse non vestire, quindi, la maglia roja quest'oggi, per rispetto della protesta dei suoi avversari, ma alla fine ha comunque indossato il simbolo del primato della classifica generale. La Giuria dei commissari dell'UCI ha comunque promesso che al termine di questa tappa verranno riviste le immagini dell'arrivo di Sunaces e, eventualmente, modificare l'ordine d'arrivo.

Che scatto di Roglic! Rivivi la sua 10a vittoria stagionale

La Giuria aveva deciso di applicare i 3''

E sono tre. Dopo Arrate e l'Alto de Moncalvillo, Roglic fa tris e ottiene la vittoria anche a Suances. Un successo che permette allo sloveno di recuperare tutto il terreno perduto nella ostica frazione dell'Aramón Formigal, quando venne attaccato da Movistar e Ineos Grenadiers - al termine della penultima salita - dopo non essere riuscito a mettersi la mantellina. Non solo, con i 20'' di abbuono accumulati in questi giorni, Roglic è riuscito addirittura a sfilare la maglia roja a Carapaz.

Primoz Roglic Credit Foto Getty Images

Il primo passo è stato proprio il distacco creato oggi, con la Giuria di corsa che ha dovuto pensarci su per capire se ci fosse il buco tra i primi 8 classificati e il gruppo di Carapaz. Roglic aveva dato 3'' all'ecuadoriano, ma in un primo momento sembrava che il tempo fosse lo stesso considerando che Carapaz era arrivato col plotone. Poi la Giuria dei commissari ha deciso, invece, di applicare l'esempio 2 del regolamento UCI riguardo il conteggio del tempo nelle volate.

In caso di arrivo del plotone staccato, il distacco viene misurato solo se si conteggiano 3'' tra i corridori giunti al traguardo e il gruppo alle sue spalle

Ecco che tra Guillaume Martin e Jasper Philipsen sono stati conteggiati 3'': segnato quindi il solco tra i primi 8 della classe e il resto del gruppo. Ecco perché, invece, non era stato conteggiato alcun distacco nella 5a frazione, quando Roglic anticipò il gruppo di 1''. Essendoci, infatti, un solo secondo di distacco dal gruppo, lo sloveno aveva realizzato lo stesso tempo.

Che scatto di Roglic! Rivivi la sua 10a vittoria stagionale

Perché Roglic è la maglia roja

40h25'15''. Questo il tempo in classifica generale di Primoz Roglic e Richard Carapaz dopo i primi 1679 km di questa Vuelta. Dopo la vittoria di Suances, e i relativi 10'' di abbuono, Roglic si è issato in testa alla classifica con lo stesso tempo dell'ecuadoriano. Ma perché lo sloveno indosserà la maglia roja nella tappa della Farrapona? Non c'è, appunto, una differenza di tempo, ma ad essere conteggiati sono i piazzamenti dei due corridori nelle 10 tappe precedenti. Nella somma di piazzamenti, colui che ha il totale inferiore è in vantaggio. Così come veniva fatto nella classifica della combinata proprio alla Vuelta fino alla scorsa stagione.

Carapaz = 2+4+3+31+9+12+21+2+23+14=121;

Roglic = 1+2+2+19+4+20+19+1+43+1=112

Ecco perché Roglic porterà la maglia roja, almeno per la prossima tappa. Poi dipenderà dai prossimi piazzamenti, anche se immaginiamo che nelle prossime due tappe asturiane saranno i secondi, o meglio i minuti, a fare la differenza.

Martens: "Oggi Roglic non poteva fare di più. Siamo pronti per le prossime salite"

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: tutte le tappe da Irún a Madrid 19 ORE FA