1) Quanto perderà Roglic?

Ma chi ha detto che perderà terreno? Lo sloveno è parso in forma nelle ultime tappe di montagna e ha una buona squadra al seguito, che può tenere controllata la corsa. Non sarà facile, però, mantenere la calma su tutti i 12,5 km di salita e se Carapaz attaccherà non dovrà cadere al panico. Sull'Angliru non si vince la Vuelta, ma la si perde, ecco che Roglic non dovrà fare un fuori giri. Considerando la cronometro di Mirador de Ézaro, lo sloveno si può permettere addirittura di giocare in difesa. Non può perdere però più di un minuto, a quel punto si complicherebbero le cose in vista del gran finale.

2) Come si muoveranno gli uomini di Carapaz?

Si dovranno muovere sin da subito. La Ineos Grenadiers dovrà fare un grande lavoro su tutte le salite, per isolare Roglic e far sì che ai piedi dell'Angliru non abbia più compagni di squadra che possano controllare la corsa. Non sarà facile vista la potenza di fuoco della Jumbo Visma e la fragilità della Ineos Grenadiers che, proprio nella tappa di Farrapona, ha perso quasi subito Froome e Sosa. C'è da sperare, per Carapaz, che i due in realtà abbiano salvato la gamba in vista del tappone dell'Angliru. Per l'ecuadoriano, comunque, l'importante è che stia bene Amador sull'ultima salita.

3) Chi avrà la meglio tra Daniel Martin e Hugh Carthy?

Non c'è solo Roglic vs Carapaz, ma si sfidano anche Daniel Martin e Hugh Carthy. Posto che ogni giorno è diverso da quello precedente, le ultime due tappe non hanno però visto un Carthy in forma, con il britannico che ha perso complessivamente 17'' nelle ultime due frazioni. Non un'infinità, ma il corridore dell'Education First è obbligato ad attaccare anche in vista della crono di martedì. Facendo un raffronto, i due si equivalgono nelle prove contro il tempo, ma Daniel Martin ha sempre avuto tempi migliori.

4) Può vincere una sorpresa?

Non è detto che sia uno dei primi 4 della classifica a vincere sull'Angliru, anche se è auspicabile che sia uno dei contendenti alla maglia roja. Detto questo, abbiamo diversi corridori che ambiscono ad un traguardo prestigioso come quello del Gigante asturiano. Possiamo parlare di Aleksandr Vlasov che, poco a poco, sta ritrovando la condizione. Il russo ha già provato una sparata alla Farrapona, una sorta di prova in vista dell'Angliru. Non mancheranno tentativi anche da parte di Champoussin, Guillaume Martin e, perché no, di Enric Mas.

5) Qualcuno finirà fuori tempo massimo?

Il rischio c'è ed è importante. Già alla Farrapona abbiamo collezionato ben 5 ritiri, tra i quali il nostro Mareczko. La condizione fisica un po' così e lo spettro di finire fuori tempo massimo gioca brutti scherzi. Anche sull'Angliru ci sarà un grande sforzo, ad esempio per i velocisti, che dovranno in realtà lottare contro il tempo. Sam Bennett aveva fatto fatica due giorni fa, ma alla Farrapona si è salvato. Ci riuscirà anche sull'Angliru? Di volate, ormai, è rimasta solo l'ultima tappa di Madrid. Bisognerà tenere duro.

