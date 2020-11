Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

Non ho avuto una giornata particolarmente brillante e la salita era troppo dura per uno come me che non ha caratteristiche di scalatore puro. Tuttavia, sono contento del risultato che ho ottenuto. Ora ci sarà una cronometro e devo concentrarmi su quella. Farò del mio meglio per guadagnare il più possibile sui miei rivali

Richard CARAPAZ (Ineos Grenadiers)

Oggi è stata un’altra tappa complicata, dopo aver perso molte energie nella giornata di ieri. Conoscevo l’Angliru, lo avevo scalato nel 2017, ma resta una salita incredibile. Ho cercato di attaccare nel finale, come hanno fatto anche Enric Mas e Hugh Carthy. Fortunatamente sono stato in grado di salire bene e ho guadagnato 10 secondi. La salita ha fatto davvero tanta selezione e il vantaggio ottenuto è ottimo. Ora lavoreremo per la cronometro per fare del nostro meglio e difenderci. Sono contento di essere di nuovo in rosso, per me e per la squadra

Hugh CARTHY (Education First)

Vincere una corsa riservata ai professionisti è sempre bello, ma trionfare in vetta a una salita mitica in un Grande Giro è qualcosa di incredibile. Un sogno che diventa realtà. Ora in classifica siamo tutti vicini, la cronometro di martedì farà da spartiacque

