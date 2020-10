Si parte subito con l'Alto de la Campa (un 3° categoria), con l'attacco di Wellens per il discorso maglia a pois. Guillaume Martin prova ad inseguirlo, ma il belga scollina per primo. Poi Wellens resta davanti, aspettando altri corridori, e la fuga si forma qualche km dopo con la presenza di Martin (Cofidis), Gaudu e Armirail (Groupama-FDJ), Nélson Oliveira (Movistar), Eg (Trek Segafredo), Storer e Donovan (Sunweb). A tenere il ritmo in gruppo sono Ineos Grenadiers e Jumbo Visma, con la Movistar che resta a guardare. Sull'Alto de la Colladona si stacca Froome, ma il britannico riesce a rientrare mentre - a sorpresa - prova a partire Soler sull'Alto de la Cobertoria. Il corridore della Movistar prova ad anticipare in vista di un possibile attacco da lontano di Enric Mas e si porta sui fuggitivi prima dello scollinamento della terza salita di giornata.