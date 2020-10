tra poco il report completo...

2 in fuga e occhio alle cadute

Tornano alla ribalta i velocisti, ma non manca la fuga di giornata con lo scatto del duo Bagües (Caja Rural)-Osorio (Burgos) che partono all'attacco dal km 0. A fare l'andatura in gruppo c'è la Deceuninck Quick Step di Sam Bennett che non vuole perdere l'occasione di vincere una delle poche volate a disposizione di questa Vuelta. Occhio però alle cadute che hanno visto coinvolti Héctor Sáez e lo stesso Ackermann, uno dei favoriti di giornata.

Saez a terra dopo uno scontro con Ackermann: ecco l'importanza del casco

Il dettaglio del casco di Saez: è distrutto, ma gli ha salvato la vita

Lavorano tutte le squadre dei velocisti (tranne la Bora)

In gruppo arrivano anche le squadre di Philipsen (UAE Emirates) e di Manzin (Total Direct Énergie) a dare manforte alla Deceuninck Quick Step. Solo la Bora Hansgrohe resta a guardare. Ecco che il vantaggio dei due fuggitivi da 4'30'' scende fin sotto il minuto all'ingresso del circuito finale. Osorio e Bagües si scattano in faccia per il premio di combattiva di giornata, ma a 21,7 km dal traguardo che la fuga viene neutralizzata dal gruppo.

Occhio allo sponsor: Osorio lo perde e l'ammiraglia glielo riporta

Roglic fora ma rientra, Bennett vince 'facile' la volata

Occhio ad una foratura per Primoz Roglic a 12,8 km dal traguardo. Martens lo aspetta e per fortuna dello sloveno, questa volta, il gruppo non accelera per staccare il corridore della Jumbo Visma. A 5 km dalla fine comincia invece la bagarre tra le squadre dei velocisti con la Lotto Soudal di Thijssen ad aumentare il ritmo. Tocca poi alla Bora Hansgrohe, con Ackermann che lancia la volata ai 400 metri. Sam Bennett è però pronto e vince la volata di quasi una ruota su tutti gli avversari: Ackermann e Thijssen si piazzano subito dietro di lui, Mareczko arriva 6°.

