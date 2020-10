I velocisti non si sono fatti scappare l'occasione di fare lo sprint, anche se la fuga di giornata vedeva due corridori all'attacco per mettersi in mostra più che per cercare l'impresa. Gruppo compatto a 21,7 km dal traguardo, con Bora Hansgrohe e Lotto Soudal ad accelerare il ritmo nel finale per mischiare le carte. I velocisti provano ad anticipare Sam Bennett, ma l'irlandese parte nel momento perfetto e vince con una ruota di vantaggio rispetto ai suoi acerrimi rivali. La Giuria cambia però l'esito dello sprint dopo la VAR, assegnando la vittoria ad Ackermann per una irregolarità commessa dall'irlandese. La volata la fa anche Mareczko, anche se ai 700-600 metri è ancora molto indietro e lo sprinter italiano si classifica solo 5° dopo il più promettente 3° posto di Ejea de los Caballeros. Nulla da segnalare in classifica generale, se non le vicissitudini di Roglic (oggi compie 31 anni) che fora nel finale rischiando di perdere terreno dal gruppo maglia roja. Anche il pit stop per cambiare la bici non è dei più semplici, ma riesce a rientrare. Anche quando la tappa sembrava 'semplice' si deve faticare.