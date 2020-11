Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

La tappa è stata molto difficile e veloce per noi, ma i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. I fuggitivi che sono andati all'attacco erano molto forti e per noi era quasi impossibile andarli a riprenderli. Tutto sommato, è stata comunque una giornata positiva per noi

Tim WELLENS (Lotto Soudal)

È stata una giornata molto dura, abbiamo dovuto lottare per andare in fuga. Conoscevo il finale e sapevo che fosse insidioso, con delle curve strette negli ultimi metri. Temevo molto Woods e per questo sono partito prima per anticiparlo. L’obiettivo minimo era di vincere almeno una tappa, con il trionfo di oggi siamo arrivati a quota due. Ci siamo superati

Marc SOLER (Movistar)

Quando ho guardato i corridori che erano con me in fuga ho detto subito alla radiolina che sarebbe stato difficile contro questi avversari. Ci ho provato nell’ultima salita prima di quella che portava all’arrivo e poi in discesa con Stybar e Wellens. Era un gruppo pieno di corridori fortissimi, il livello era alto e dopo tutti quegli attacchi non c’erano più energie sul muro finale. Sempre in fuga? Si dice che sia il corridore che ha saputo mettersi meglio in mostra da un punto di vista statistico, ma credo che i numeri non siano così importanti. La cosa importante è essere presenti in corsa e provarci ogni giorno e ci stiamo riuscendo. La presenza del team nel complesso di questa corsa è molto buona e si vede. Nel mio caso, ho spinto al massimo anche nella crono e quella mancanza di energie nel finale può essere dovuta anche a questo, ma siamo venuti qui per approfittare di tutte le tappe e continueremo a farlo fino alla fine. Il podio di Enric Mas? Sarà difficile, ma perché no, è ancora possibile, continueremo a lottare

Guillaume MARTIN (Cofidis)

Siamo partiti subito con tanti attacchi, come spesso è accaduto in questa Vuelta. Facevo parte del gruppo che ha provato a partire, ma ci sono stati davvero tanti movimenti. Infine Périchon è riuscito a entrare nella fuga vincente, ma purtroppo si è staccato proprio alla fine. Era una buona giornata per un successo di tappa, ma di sicuro ci riproveremo. Abbiamo ancora tre occasioni

